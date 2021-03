Einfamilienhaus in Schaag : Wertvolle Zucht-Stieglitze aus Volièren verschwunden

Einfamilienhaus in Schaag

Nettetal Noch ist nicht geklärt, ob die mindestens sechs Stieglitze aus der Zucht in Schaag am Wochenende gestohlen oder freigelassen wurden? Den Eigentümern entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

(hb) Mindestens sechs beringte Stieglitze im Gesamtwert von mehreren hundert Euro haben Unbekannte aus einer Volière gestohlen oder befreit, das steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Im rückwärtigen Gartengrundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Rahe nahmen die Täter eine Mülltonne als Steighilfe und kletterten so über das Garagendach aufs Gartengrundstück. In Einzelkäfigen fehlen sechs Zuchttiere. Von einer weiteren Volière öffneten sie die Tür. Ob die dort fehlenden Vögel wegflogen oder gestohlen wurden, ist unklar.