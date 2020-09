Bildung in Nettetal : Werner-Jaeger-Gymnasium wird als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet

Nettetal Lehrer und Schüler des Werner-Jaeger-Gymnasiums sind am Mittwoch zu Gast in Krefeld. Sie nehmen eine Auszeichnung als „Schule der Zukunft“ entgegen.

Freude am Werner-Jaeger-Gymnasium: Am Mittwoch wird die Schule für die erfolgreiche Teilnahme an der Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ als Schule der Zukunft ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wird insbesondere das seit vielen Jahren bewährte Wasserprojekt der Jahrgangsstufe 7 des Gymnasiums. In einer Projektwoche werden verschiedene Blickwinkel auf das Thema Wasser verknüpft. So wird ein schonender und nachhaltiger Umgang mit dem Naturelement aus den Perspektiven von Biologie (Artenvielfalt), Chemie (Stoffe im Wasser) und Erdkunde (Wasserkreislauf, Abwasserklärung) beleuchtet. Es geht aber auch um die Sicht des Sports (verantwortungsvoller Wassersport) und der Kunst (ästhetische Aspekte des Wassers). Bei den Projekttagen können die Gymnasiasten Exkursionen unternehmen, etwa zum Klärwerk Nette des Niersverbandes oder zum Nabu-Naturschutzhof am Sassenfeld. 2019 wurden Wasserrallye und Teichuntersuchung am Naturschutzhof im Sassenfeld erstmals als Juniorakademie gemeinsam mit Mädchen und Jungen der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen unternommen.