Aktion in Nettetal Gymnasiasten erwandern einen hohen Spendenbetrag

Alle zwei Jahre veranstaltet das Gymnasium einen karnevalistischen Spendenlauf. In diesem Jahr fand dieser an Altweiber statt und konnte nur mit einer spontanen Planänderung und etwas Glück reibungslos ablaufen. „Aufgrund eines angekündigten kräftigen Regens entschieden wir uns tags zuvor, den Start der Wanderung um eine Stunde nach vorne zu verlegen und, statt wie üblich gestaffelt zu starten, alle Klassen und Kurse direkt um 8 Uhr loslaufen zu lassen“, sagt der stellvertretende Schulleiter, Johannes Leenen, der für die Organisation der Wanderung verantwortlich ist. Bunt verkleidet wanderten mehr als 700 Schüler teilweise mit Musik und Bollerwagen und gemeinsam mit ihren Lehrern zehn oder 14 Kilometer entlang der Nettetaler Seen.