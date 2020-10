Einzelhandel und Gastronomie in Nettetal : Zwei Werberinge im Umbruch

Nettetal Der Werbering Breyell hat sich aufgelöst und geht im Verkehrsverein auf. In Lobberich gibt es positive Signale: Der Werbering hat zwei neue Kandidaten gewonnen. In der Mitgliederversammlung wird der Vorstand neu gewählt.

In Lobberich suchte Vorsitzender Thomas Leuf lange vergeblich nach einem Nachfolger an der Spitze des Werberings. Das scheint jetzt geglückt. Es soll jeweils einen Kandidaten für den Vorsitzenden und den Stellvertreter geben. Die Anwärter sollen auf einer Mitgliederversammlung noch in diesem Jahr gewählt werden. Auch in Lobberich sind Werbering und Verkehrs- und Verschönerungsverein enge Partner, die gemeinsam den „Ferkesmarkt“ im Oktober und den Adventsmarkt am zweiten Adventswochenende ausrichteten. In diesem Jahr sind beide Feste abgesagt. Statt der gewohnten 30 Buden hätten nach dem Hygienekonzept nur acht Buden aufgestellt werden können. Der Adventsmakrt hätte eingezäunt werden müssen, eine Einlasskontrolle und ein Rundlauf hätten nicht besonders zum Verweilen eingeladen. So bleiben die Hütten, die sich im Besitz des VVV befinden, auf Halde – und damit ein Kostenfaktor. Für den 8. November war ein stadtweiter verkaufsoffener Sonntag geplant, der etwas St.-Martin-Ambiente in die Stadt bringen sollte. Diese Veranstaltung wurde von der Stadt nicht genehmigt. Ob jetzt am 6. Dezember ein verkaufsoffener Sonntag in Kaldenkirchen und Lobberich ausgerichtet werden kann, steht in den Sternen. Durch die Klage der Gewerkschaft Verdi gegen einzelne Kommunen sind die Einzelhändler stark verunsichert.