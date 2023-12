Revolution aus Versehen in Nettetal Künstliche Intelligenz kapert Rathaus – jetzt wird alles gut

Richtig smart hingegen erschien der KI beim Googeln der Sitten und Gebräuche der Rheinländer der flexible Einsatz von Toilettenwagen auf Kirmessen und bei Schützenfesten. Dieses Prinzip soll bis zur in wenigen Monaten anstehenden endgültigen Lösung des Raummangels im Rathaus vorübergehend genutzt werden. Mobiles Arbeiten – das geht auch in zu diesem Zweck in Büros umgebauten Toilettenwagen – in Einzelfällen sogar in Dixie-Klos, die mit Internetanschluss ausgestattet werden. Solche ausgelagerten Arbeitsplätze werden natürlich nur so lange gebraucht, bis die Kündigungsfrist auch der letzten Rathausmitarbeiter abgelaufen ist. Dank Einsatz der KI sind ja nun auch die überflüssig.