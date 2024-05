Veranstaltungen in Nettetal Live am Wenkbüll – neue Konzerte auf dem Alten Markt

Die Initiative Wenkbüll fiebert den beiden Hutkonzerten in diesem Jahr entgegen – ihre inzwischen fünfte und sechste Veranstaltung auf dem Alten Markt. Auf dem Platz vor dem alten Rathaus in Lobberich werden am Freitag, 31. Mai, ab 17 Uhr die Nettetaler Singer- und Songwriterin Alo und die Bands „Funfair“ und „Band with no Horst“ aufspielen. Die Wenkbüller haben die Zeitspanne für ihre Hutkonzerte um eine Stunde bis auf 22 Uhr verlängert.