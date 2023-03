Hilfe für Erdbebenopfer Human Plus Nettetal schickt weiteren Transport für Syrien

Trotz der Probleme mit einem ersten Transport von Hilfsgütern für die Erdbebenopfer in Syrien geben Anestis Ioannidis und sein Verein Human Plus nicht auf. Am Samstag, 10. März, soll sich ein zweiter Lastwagen voll mit Winterkleidung und Babynahrung auf den Weg machen. Der 40-Tonner hat 58 Paletten geladen und soll über Österreich nach Italien und vor dort per Schiff an die türkische Küste, etwa 200 Kilometer entfernt von Syrien gehen. Eine türkische Partnerorganisation, sagt Ionannidis, werde dann den Lastwagen aus Nettetal empfangen und bis in eine neutrale Zone an der Grenze zu Syrien begleiten. Dort sollen die Hilfsgüter dann auf einen aus Syrien kommenden Laster umgeladen werden, der sie nach Syrien bringt. „Eine Hälfte der Hilfsgüter soll in Aleppo verteilt werden, die andere Hälfte in Idlib“, sagt Ioannidis.