Kita in Nettetal-Lobberich Stadt bekommt eine weiteres Familienzentrum

Derzeit gibt es in NRW 3121 Familienzentren, davon fünf in Nettetal. Die Zahl solcher Zentren wird vom Land kontingentiert, für das Kindergartenjahr 2023/24 wird dieses Kontingent um 150 zusätzliche Zentren aufgestockt. Bei der Auswahl spielen wegen der besonderen sozialen Aufgaben der Zentren soziale Kriterien eine Rolle. Die Einrichtungen sollen beispielsweise Hilfe bei der Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagesmüttern und Tagesvätern leisten, besondere Sprachförderung bieten für Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen, und außerhalb der üblichen Öffnungszeiten einer Kindertageseinrichtung Betreuungsangebote für Kinder machen. Als Kriterien für die Auswahl von Einrichtungen, die als Familienzentrum infrage kommen, galten in Nettetal etwa die Zahl der dort betreuten Kinder von Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen und Familien mit Migrationshintergrund.