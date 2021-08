Für Kinder und Jugendliche in Nettetal : Weitere Aktionen der Stadtbücherei in den Sommerferien

Nettetal Auch in den Sommerferien ist die Stadtbücherei ein beliebtes Ziel, nicht nur zum Ausleihen von Büchern oder anderen Medien. Auch die Programme von Kulturrucksack für Kinder und Jugendliche finden dort statt.

Es geht los mit einem Workshop am Donnerstag, 12. August, von 15 bis 18 Uhr. Dann ist die Modedesignerin und Besitzerin des Ladens „Plante upcycling“ Annekathrin Metzler in der Stadtbücherei zu Gast. Sie zeigt den Kindern und Jugendlichen, was man alles mit Papier anfangen kann. Wie man zum Beispiel ausrangierten Büchern, Zeitschriften, Stadtplänen neues Leben einhaucht, um daraus Mappen, Taschen oder Deko-Artikel zu zaubern. Die nachhaltige Wiederverwertung von Papier ist das Ziel dieses Workshops. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gibt noch wenige freie Plätze für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Anmelden kann man sich in der Stadtbücherei Nettetal unter der Telefonnummer 02153 72031.

Auch mit den Bücherbabys wagt die Stadtbücherei nach den Sommerferien wieder einen vorsichtigen Neuanfang, so Jürgen Schmitter, Leiter der Stadtbücherei. Am Montag, 23. August, um 9.30 Uhr, startet nach über einem Jahr Pause endlich wieder der Minibuchclub, um unter der Leitung der Erzieherin Stephanie Dammer zusammen zu lesen, zu spielen und zu singen.

Der Minibuchclub ist ein wichtiger Bestandteil des Bibliotheksprogramms und erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Mitmachen können Babys und Kleinkinder bis zwei Jahren in Begleitung der Eltern. Bis zu acht Bücherbabys können pro Termin mit ihren Eltern in der Stadtbücherei in Breyell an der Lobbericher Straße 1 dabei sein. Da die Nachfrage nach den Plätzen erfahrungsgemäß sehr groß ist, gibt es für die literarische Krabbelgruppe auch noch einen zweiten Termin um 10.30 Uhr. Für beide Termine muss man sich unbedingt vorher anmelden. Anmelden kann man sich ab Montag, 16. August. Telefonisch unter 02153 72031 oder per E-Mail unter stadtbuecherei@nettetal.de.