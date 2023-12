Sanierungsprojekt in Nettetal Jamaika gibt weitere 1,7 Millionen Euro für die Werner-Jaeger-Halle frei

Steigende Kosten sind bei der Sanierung der Werner-Jaeger-Halle nichts Neues. Die jüngsten Mitteilungen des Nettebetriebs zum Geldbedarf für das Projekt sorgten folglich nicht gerade für Begeisterung in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses. FDP, die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (Win) und die AfD lehnten es nach längerer Debatte ab, dem Betrieb weitere 1,7 Millionen Euro zuzugestehen. Dieser Betrag sei möglichst bald für die Vergabe von Aufträgen nötig, damit der Fortgang der Arbeiten nicht verzögert werde, so die Betriebsleitung. CDU, SPD und Grüne sahen keine Alternative und gaben mit ihrer Mehrheit grünes Licht für das Geld.