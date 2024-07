Warnung vor Blaualgen Stadt bekräftigt Badeverbot in Nettetaler Seen

Rettungsschwimmer sehen noch andere Gefahren, die beim Baden in den Seen drohen. In dem oft trüben Wasser könne man nicht erkennen, wie tief es ist und was sich am Boden befinde. Mithin könne man auch nicht sehen, wo man womöglich reintrete. Man könne sich aber auch in Pflanzen verheddern oder im Wurzelwerk von Bäumen hängen bleiben und sich einklemmen, warnt etwa Martin Buckenhüskes, Vorsitzender der Nettetaler Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Sein Rat: Nur in Seen baden, an denen es ein Strandbad mit Aufsicht gibt.