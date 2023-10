Winzer in Nettetal So war die Weinlese bei den „Zweieinhalbbrüdern“ in Hinsbeck

Nettetal-Hinsbeck · Drei junge Winzer bauen auf einem Hang beim Königshof Reben an. Die Lese war nicht ohne, denn die Trauben mussten so schnell wie möglich mit einem Kühlwagen an die Nahe geschafft werden.

02.10.2023, 05:15 Uhr

Das sind die drei Winzer von Hinsbeck: (v.l.) Mathias Baaken, Simon und Jonas Windbergs. Foto: Heinz Koch

Von Heinz Koch

In die Vermarktung ihres Tropfens können die Jung-Winzer noch nicht einsteigen. Aber die Rebenlese auf dem Weinberg am Königshof in Hinsbeck-Oirlich haben Mathias Baaken sowie Simon und Jonas Windbergs soeben erfolgreich hinter sich gebracht. Auf einem rund 0,4 Hektar großen Hang haben sie 1200 Reben der Sorte Souvignier Gris, ein Wein der Richtungen Grau- und Weißburgunder, angebaut. Nach nunmehr 18 Monaten konnten die Winzer mit rund 30 Helfern fast 800 Kilogramm Trauben ernten, die nun auf ihre Ausarbeitung warten. Mitgelesen hat auch der Bundestagsabgeordnete Martin Plum (CDU). Sein Kommentar: „Ich bin beeindruckt vom Ertrag der 1.200 Reben.“