Aktionen in Nettetal Wieder Weihnachts-Post für einsame Senioren und Feiern für Bedürftige

Die Stadt bittet darum, den Gruß bis 8. Dezember an einer Abgabestelle einzuwerfen oder per Post an Stadt Nettetal, Stichwort „Weihnachtspost“, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal zu senden. Die Briefe können an folgenden Abgabestellen abgeliefert oder in Briefkästen geworfen werden: Rathaus Nettetal, Briefkasten Nettetaler Weihnachtspost im Foyer am Haupteingang. Generationentreff Doerkesstuben Lobberich, An St. Sebastian 37. Generationentreff Nette-Treff Kaldenkirchen, Friedrichstraße 2. Generationentreff Dorfgemeinschaftseinrichtung Parkstübchen Hinsbeck, Parkstraße 13. Generationentreff St. Lambertus Leuth, Johann-Finken-Straße 4a. Generationentreff Kindter Eck Schaag, Kindter Straße 3. Generationentreff St. Lambertus Breyell, Haagstraße 16.