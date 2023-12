Erinnerungen eines Nettetalers Eine Weihnachts-Geschichte im Kriegsgefangenenlager

Was dann geschah, stand Ludwig Feuser noch Jahrzehnte später vor Augen, als er seine Lebenserinnerungen aufschrieb. Der 2020 im Alter von 94 Jahren gestorbene, wegen seiner Verdienste um Hinsbeck 2013 mit dem „Jüütenring“ Geehrte erzählt darin eine Geschichte, die zeigt: Selbst in der Härte eines Kriegsgefangenenlagers nach dem Zweiten Weltkrieg sind Akte der Menschlichkeit möglich. Es ist eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, die von Solidarität auch in schweren Zeiten berichtet. Der nachfolgende Bericht wurde in Teilen wörtlich aus Feusers Erinnerungen übernommen.