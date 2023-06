Nach Entensterben in Nettetal im Sommer 2022 Weiher im Ingenhovenpark steht unter Beobachtung

Boote sind auf dem Weiher im Ingenhovenpark eher selten unterwegs. Vor beinahe einem Jahr gab es dort jedoch eine Kahnpartie: Die Freiwillige Feuerwehr half so Tierschützern, einige Enten von der Insel in der Mitte des Teiches zu evakuieren. Denn ein paar Tage zuvor waren fünf Enten am Teich verendet. Die Diagnose lautete später: Wahrscheinlich eine Vergiftung durch Botulinum, ein giftiger Stoff, der vom Bakterium Clostridium botulinum produziert wird. Und das wiederum kann nach längerer Wärmeperiode in dem seichten und schlammigen Gewässer gut gedeihen. „Im Moment ist der Weiher noch im grünen Bereich, das kann aber jederzeit anders werden“, erklärte Heike Meinert, Leiterin des Nettetaler Grünflächenamtes, jüngst den Politikern des Betriebsausschusses. Viel Sonne, wenig Regen – für die nächste Zeit ist in der Tat ein Wetter prophezeit, das Algenbildung begünstigt. Die Stadt versucht allerdings, dagegen anzugehen.