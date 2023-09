Projekt in Nettetal-Kaldenkirchen Straßen-Ausbau entfällt wegen Wertstoff- und Logistikzentrum

Der Allwissende, also Google, ist ausnahmsweise einmal nicht im Bilde: Eine Gebrüder-Laumans-Straße in Nettetal weiß Google Maps nicht anzuzeigen. Kein Wunder, gab es die als Verbindung zwischen Zillessen-Allee und Wylre-Weg geplante Straße bislang nur als Baustraße im nicht vollständig ausgebauten Zustand. Den wird sie wohl auch nie erreichen. Denn die Stadt hat ihr nun eine neue Funktion als Gewerbefläche zugedacht. Und das hat mit dem Plan des Kreises Viersen zu tun, an der Zillessen-Allee im Gewerbegebiet Nettetal-West in Kaldenkirchen ein Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) zu errichten.