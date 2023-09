Maßnahme der Stadt Nettetal Weg am Nettebruch ist wieder freigegeben – Hornissen sind noch da

Rot-weißes Flatterband statt rot-weißer Absperrbaken: So sieht es jetzt auf dem Weg am westlichen Ufer des Nettebruchs aus. Die Stadt hatte ihn vor einigen Tagen vorsorglich gesperrt, nachdem dort am Wegesrand ein Hornissennest entdeckt worden war. Nunmehr sind die Absperrungen entfernt. Flatterband markiert noch den Bereich, in dem das Nest ist. Kleine Plakate warnen Passanten: „Achtung Hornissen! Bitte Abstand halten!“ Auf etwas Distanz zu Hornissennestern zu bleiben, ist nach Ansicht von Naturschützern ausreichend. Hornissen seien friedliebende Insekten, die sich allerdings ihren Staat verteidigen, wenn sie sich bedrängt fühlen. Hektische Bewegungen in einem Umkreis von drei bis vier Metern eines Nestes sollten vermieden werden. Entfernt werden dürfen Hornissennester nur mit behördlicher Genehmigung von Spezialisten mit, wenn es keine andere Möglichkeit gebe, zu nahen Kontakt mit den Tieren zu vermeiden.