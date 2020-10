Kirchen in Nettetal : Christmette live aus der Alten Kirche

Pfarrer Ulrich Clancett (l.) bei der Besprechung mit Regisseur Daniel Harbecke (v.l.), Basilika-Organist Elmar Lehnen, Bastian Rütten vom Arbeitskreis „Alte Kirche“ und Produktionsleiter Uwe Phenn sind mit dabei. Foto: WDR

Nettetal An Heiligabend wird der WDR eine besonders gestaltete Christmette aus der Alten Kirche in Lobberich live übertragen. Sie wird am 24. Dezember die einzige deutschsprachige Christmette in der ARD sein.

„Heute entscheidet sich, ob Weihnachten in gewohnter Weise stattfinden kann, oder ob wir die Situation wie Ostern haben werden“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag auf der Bundespressekonferenz in Berlin. Zu Ostern wurde damals empfohlen, keine Besuche zu machen. Um Weihnachten nicht in eine ähnliche traurige Lage zu kommen, appellierte Spahn an die Menschen im Lande, die Corona-Regeln einzuhalten. Auch wenn es vielerorts überhaupt nicht klar ist, wie in den Kirchen an Heiligabend Christmetten und Gottesdienste gefeiert werden können, gibt es für die Alte Kirche in Lobberich bereits genaue Pläne. Von dort wird der WDR für die ARD den einzigen deutschsprachigen Weihnachtsgottesdienst live übertragen.

Am 22. Dezember wird der Fahrzeugtross des WDR anrollen. Für den technischen Leiter Reiner Meiß ein Puzzlespiel, wie sich jetzt bei der Vorbesprechung in Lobberich herausstellte. Wenn an Heiligabend dann aus Lobberich die Christmette im Fernsehen live übertragen wird, wird das Planungs-Team einen langen Weg zurückgelegt haben.

Info Fernsehzuschauer können sich beteiligen Verschiedene Elemente sollen dazu beitragen, dass die Zuschauer zu Hause regelrecht mitfeiern können. Klaus Nelißen: „Wir werden die Texte der gesungenen Weihnachtslieder Zeile für Zeile einblenden, sodass jeder, der möchte, auch tatsächlich mitsingen kann.“ Und über Facebook können Fürbitten für die Christmette formuliert werden.

Erste Planungen stammen noch aus der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Im 75. Jahr des Endes des Zweiten Weltkriegs schien die „Alte Kirche“ ein geeigneter Ort, um an den „Weihnachtsfrieden“ zu erinnern. „Die Alte Kirche ist eine verwundete Kirche. Im Inneren zeigt sie noch heute deutliche Spuren durch den Artilleriebeschuss in den letzten Kriegstagen 1945“, so Bastian Rütten vom Arbeitskreis der Alten Kirche. Aufmerksam auf die Kirche wurde der stellvertretende katholische Rundfunkbeauftragte beim WDR, Pastoralreferent Klaus Nelißen, der aus Kempen stammt. Zusammen mit dem Jüchener Pfarrer Ulrich Clancett, ein „echter Lobbericker Jung“, und mit Bastian Rütten entwickelte er im Herbst 2019 erste Ideen – beide sind Autoren in der WDR-Morgenverkündigung.

In der Alten Kirche geht es dem Planungsteam darum, für Millionen von Menschen ein Weihnachtsfest zu bereiten, das man in dieser Form noch nicht kannte. Tatsächlich war durch den Lockdown im Frühjahr lange nicht sicher, ob und wie dieser Gottesdienst überhaupt zustande kommen würde – denn die Corona-Krise wirft auch hier einige Pläne über den Haufen: Sicherheitsabstände müssen gewahrt werden, die Gottesdienstgemeinde vor Ort ist daher drastisch reduziert. Das erschwert die Planungen immens und braucht eine gute Koordination.