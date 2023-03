Entscheidung der Stadtwerke Nettetal Gasmangel ade? Nettebad hat wieder wärmeres Wasser

In allen Becken des Bades ist die Wassertemperatur jetzt wieder auf das ursprüngliche Niveau vor der Gasmangellage angehoben worden. Das bedeutet: Schwimmer können wieder in 28 Grad warmem Wasser ihre Bahnen ziehen, Familien mit kleinen Kindern können im Wasserspielgarten sogar bei 33 Grad plantschen. Auch die Raumtemperatur in der Schwimmhalle und den Umkleiden des Nettebades ist erhöht worden. Die Stadtwerke Nettetal reagierten damit nach eigenen Angaben auf Anliegen von Badegästen, die sich wieder wärmere Temperaturen in den Becken wünschen.