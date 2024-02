Kultrestaurant am De Wittsee Darum ist „Genuss am See“ dieses Jahr noch ungewiss

2018 wurde „Genuss am See“ aus der Taufe gehoben, alle zwei Jahre soll die Veranstaltung eigentlich stattfinden – rein rechnerisch also auch 2024. Ob das zweitägige, von der Stadt Nettetal mit Partnern organisierte Event mit Musik, Händlern und familienfreundlichem Unterhaltungsprogramm am Ufer des De Wittsees auch in diesem Jahr stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Um zielgenau planen, alle Voraussetzungen schaffen und alle Teilnehmenden in den Prozess einbinden zu können, müsste man die Sicherheit haben, dass die Veranstaltung auch stattfinden kann. Und genau zu diesem Punkt lassen sich aktuell keine konkreten Aussagen machen.