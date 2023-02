Sportvereine in Nettetal Showtanz und Hip-Hop für den Nachwuchs in Nettetal

Gibt es besondere Förderungen für Kinder oder Erwachsene? Der Verein fördert aufgrund seiner Mitgliederstruktur insbesondere Kinder und Jugendliche, insbesondere durch das gemeinsame Training in Form von Tanzgruppen in den Tanzsportarten Showtanz und Hip-Hop und die Teilnahme an regionalen und bundesweiten Turnieren sowie an Europa- und Weltmeisterschaften.