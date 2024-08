Einzelhandel in Nettetal Warum Kunden zurzeit nicht bei Lidl in Kaldenkirchen kaufen können

Bei flüchtigem Hinsehen könnten Verbraucher auf die Idee kommen, dass sie an der Poststraße in der Lidl-Filiale nicht mehr einkaufen können. Das Gelände ist derzeit nicht betretbar und an einem Zaun hängt ein Plakat mit der großen Aufschrift: „Wir schließen. Diese Filiale hat bis Do. 1. 8. um 14 Uhr geöffnet“. Wie jetzt? Ausgerechnet an einer Straße, an der die Konkurrenz von Adli-Süd und Rewe ebenfalls auf Kundschaft wartet, an der mit DM und Trinkgut weitere Märkte mit spezielleren Sortimenten angesiedelt sind, will sich Lidl verabschieden? Mitnichten. Ab 15. August, so teilte das Unternehmen mit, wird auf dem gleichen Grundstück eine nagelneue Lidl-Filiale eröffnen. Der alte Markt, wird derzeit zurückgebaut. Das neue Gebäude soll in nachhaltiger Bauweise errichtet werden und den Kunden ein moderneres Einkaufsambiente bescheren.