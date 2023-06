Streitpunkt in Kaldenkirchen Denkmal Fußgängerzone – schön oder Schwachsinn?

Für sechs Stammgäste, die an einem sonnigen Morgen im Café Noa beisammen sitzen, ist der Fall klar: „Das ist absoluter Schwachsinn.“ Die Herrenrunde, die namentlich nicht genannt werden möchte, kann im Gegensatz zu Denkmalschützern in Kaldenkirchens Fußgängerzone keine denkmalwürdige Gestaltung erkennen – auch nicht in den ziegelgedeckten Halbkugeln, die über den Straßenzug verteilt sind. Sie sind Teil eines mit Kreisen und Kugelform arbeitenden Gestaltungskonzepts, mit dem der Landschaftarchitekt Georg Penker Mitte der 1970er-Jahre arbeitete und das Denkmalexperten so begeistert. „Es ist eine Frechheit, dass die Hügel überhaupt als denkmalwürdig eingestuft werden“, sind sich die sechs Herren einig. Ihrer Meinung nach, sollten die Halbkugeln eher entfernt werden: „Dann könnte die Gastronomie ihren Außenbereich erweitern, außerdem könnten Kranken- oder Feuerwehrfahrzeuge im Notfall besser durch die Stadt fahren.“