Auch zum Reizthema Wolf Was der Naturschutzhof in Nettetal bis Mitte April bietet

Hühner im Blick Am Samstag, 16. März, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr können alle ab acht Jahre mit ihren Großeltern einen Einblick in das Leben der vor Ort lebenden Hühner erhalten. Dabei erfahren sie auch, wie sich aus einem Ei ein Huhn entwickelt. Danach können die Teilnehmer aus Weidenzweigen österliche Kränze herstellen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht bis Freitag, 8. März, unter der Telefonnummer 02163 579904 oder per E-Mail an: jule.schieferstein@lvr.de.