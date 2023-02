Nettetaler Verein hat weitere Pläne Schaags Kreuzgarten nun auch im Netz

In den 1960-er Jahren schliefen die Aktivitäten des Schaager Kreuzgartenvereins ein. 2017 nahmen sich der heutige Vize-Vorsitzende Wolfgang Toerschen und Mitstreiter der Sache wieder an und weckten den Verein aus dem Dornröschenschlaf. Das verwilderte Waldstück in der Südostecke Schaags wurde wieder in Ordnung gebracht: Strauchwerk wurde zurückgeschnitten, Wege wieder begehbar gemacht und auch die Stationen des Kreuzwegs im Garten renoviert. Dafür legten die Vereinsmitglieder selbst Hand an. Im Sommer 2018 wurde das Ergebnis der Öffentlichkeit mit einem Fest vorgestellt.