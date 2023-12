Krippen in Nettetal Warum Schaags Krippe in einer Wüste steht

Eine Krippe ist in der Weihnachtszeit in vielen Kirchen zu sehen. Die St.-Anna-Pfarre Schaag besitzt gleich zwei davon, die vor dem Marien-Seitenaltar aufgestellt werden. Die erste Krippe, eine orientalische sogenannte „Stilkrippe“, wurde Anfang der 1950-er Jahre vom Pfarrer Karl Conrads in Kevelaer erworben. Sie besteht lediglich aus vier bis etwa 100 Zentimeter hohen Figuren, die Maria, Josef, das Jesuskind und einen Hirten darstellen. Auf der Fläche vor dem Altar entstand eine kleine Landschaft, in die die vier Krippenfiguren hinein platziert wurden. Da diese Figuren den Besuchern der Kirche nicht so gut gefielen, wurden sie nur selten aufgestellt.