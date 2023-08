Großprojekt in Nettetal Cargobeamer wartet noch auf Zuschüsse für neues Verladeterminal

Die Diskussion war langwierig, doch Anfang des Jahres gab es dann eine Kostenpflichtiger Inhalt Einigung zwischen Stadt Nettetal, Kreis Viersen und dem Fracht-Logistikunternehmen Cargobeamer. Die in Leipzig ansässige Firma will am Bahnhof in Kaldenkirchen einen Umschlagterminal bauen, auf dem Sattelauflieger von Lastwagen schneller als bisher auf Züge verladen werden, die zwischen Nettetal und Italien sowie auch einmal bis ins Baltikum rollen sollen.