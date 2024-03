Nach Sperrung des Wanderwegs Nette Seen Nettetal will dem Biber mit Paste und Pinsel den Appetit verderben

Der Biber mag es nass, Wanderer und Spaziergänger sind lieber trockenen Fußes unterwegs – und daraus hat sich in Kostenpflichtiger Inhalt Nettetal erneut ein Interessenkonflikt ergeben: Am Ferkensbruch in Lobberich und am Nettebruch in Breyell hat der Biber durch eifrigen Dammbau für überlaufende Bäche gesorgt und so Wege und Wald überschwemmt. Die Stadtverwaltung sah sich genötigt, wie schon einmal im Herbst 2022 Teile des in diesem Bereich verlaufenden Premium Wanderwegs Nette Seen zu sperren. Da Biber unter Artenschutz stehen und erst seit einigen Jahren wieder den Niederrhein mit einigen Exemplaren als Lebensraum zurückerobert haben, fällt die Jagdflinte als Werkzeug zur Lösung des Konflikts aus. Die Stadtverwaltung will es jetzt mit einem anderen Mittel versuchen – und mit dem Pinsel.