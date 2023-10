Nettetaler Stadtgespräch Eine Wallfahrt zur Gnadenkapelle und schützende Schärpen für Schüler

Bereits früh um 3.45 Uhr in Lobberich und um 4.30 Uhr in Hinsbeck machten sich annähernd 30 Fußpilger auf den etwa 36 Kilometer langen Weg zum Marien-Wallfahrtsort Kevelaer. Ihnen folgten um 8 Uhr etwa 40 Radpilger durch die Felder von Straelen und Walbeck. Der größte Teil hatte sich mit dem Pkw nach Kevelaer begeben, wo sich alle Gruppen um 12.15 Uhr zum Einzug in die Kapelle trafen.