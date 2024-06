Antrag der WIN in Nettetal Wählergemeinschaft will den Stadtrat schrumpfen

„Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ hieß eine 1989 erfolgreiche Science-Fiction-Komödie aus den Disney-Filmstudios. Nach Hollywood oder auch nur in deutsche Lichtspielhäuser dürfte es die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (WIN) mit ihrem Antrag für die nächste Ratssitzung zwar nicht schaffen. Aber zumindest beweist sie beharrliches Bemühen mit ihrem Ansinnen, der Stadtrat möge sich personell verkleinern. Denn das hat sie schon 2013 und 2019 gestellt – jeweils erfolglos. Eine genaue Zahl, wie viele Mandate in der nächsten Wahlperiode wegfallen sollen, nennt die WIN bei ihrem neuen Anlauf nicht. Aber in ihrem Antrag heißt es, der Rat solle nach Möglichkeit auf die „maximal mögliche Anzahl“ von Mitgliedern reduziert werden. Will heißen: Es soll in der 2025 nach der Kommunalwahl beginnenden neuen ratsperiode so wenig Mandate geben, wie gesetzlich in einer Stadt von der Größenordnung Nettetals zulässig ist.