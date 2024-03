Antrag an die Stadt Nettetal VVV Lobberich will Sperrung der Marktstraße

Bei der Sperrung geht es dem Verein nicht um die komplette Marktstraße, sondern um den Bereich, der entlang des Alten Marktes liegt. Die schräg angeordneten Parktaschen sollen Autofahrer, die von der Süchtelner Straße in die Einbahnstraße hineinfahren, weiterhin erreichen können. Doch am Ende der Parktaschen, so VVV-Vorsitzender Ralf Stobbe, sollten Poller die Weiterfahrt verhindern. Autofahrer könnten also nicht mehr rechts zum Doerkesplatz abbiegen. „Durchgangsverkehr ist auf dieser Strecke auch nicht nötig“, sagt Stobbe. Womöglich müssten eine oder zwei der schrägen Parktaschen verschwinden, damit vor den Pollern ein Bereich zum Wenden geschaffen werde.