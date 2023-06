Vorverkauf für Nettetals Kulturprogramm Bald gibt es Karten für Comedy und Theater

Das Theaterprogramm für Erwachsene liefert unter anderem eine Reihe von Komödien und eine Krimi-Komödie. Am 21. April kommt der Schauspieler Dominique Horwitz nach Nettetal. Er ist in dem Stück „Je t‘aime“ über das Leben des französischen Sängers Serge Gainsbourg zu sehen. Ein Highlight in der Kindertheater-Reihe soll gleich zu Beginn „Die ??? – Der singende Geist“ am 28. September 2023 werden. Die Reihe umfasst insgesamt zehn Stücke, darunter auch „Pippi Langstrumpf“ und „Meister Eder und sein Pumuckl“.