Naturschutz in Nettetal Gratis-Vortrag informiert über die Vielfalt der Libellen

Neben der spannenden Biologie der Libellen stellt die Biologin Stefani Pleines in ihrem Vortrag am Mittwoch, 17. Januar, 19 bis 20:30 Uhr, auch Ergebnisse des langfristigen Libellen-Monitorings der Biologischen Station Krickenbecker Seen vor. Welche Arten haben auf Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten reagiert?