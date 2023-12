Stadtgespräch in Nettetal Keine Angst vor Publikum und großen Höhen

„Poetry Slam“ mit Vorträgen von kurzen Texten oder Gedichten ist schon lange ein etabliertes Veranstaltungsformat. In Hinsbeck traten jetzt acht Interpreten beim zweiten „Jüüte slämen“-Abend im Dorf- und Spielecafé Jungbrunnen auf. So groß wie der Altersunterschied der Vortragenden – das Spektrum reichte von etwa 20 bis etwa 80 Jahre – waren auch der Unterschiede bei den Texten. Als Jüngste trat Johanna Schäfer mit selbst verfassten Gedichten auf, Rosemarie Roebers, Marianne Rockstroh und Änne Drießen trugen Gedichte in Platt vor. Organisator Dominik Douteil trug Gedichte von Hans Magnus Enzensberger vor und überzeugte auch mit Mimik und Gestik. Karl Groß aus Grefrath hatte durch seinen Vortrag im Frühjahr Gefallen am Dichten gefunden und präsentierte nun ein eigenes Stück. Heinz Koch und Paul Douteil trugen plattdeutsche Texte vor, Koch Texte über Hinsbecker Originale und Douteil „Max und Moritz“ in „Jriersch Platt“ (Grefrather Platt).