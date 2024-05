Neuer Anlauf in Nettetal Fragerecht für Einwohner im Stadtrat – populistisch oder bürgernah?

Entscheidend ist hier das Wort „kann“. Der Rat kann eine Einwohnerfragestunde beschließen, er hat es bis jetzt aber nicht getan. Und das, obwohl auch die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (WIN) bereits im Jahr 2016 einen ähnlichen Antrag mit gleicher Stoßrichtung gestellt hat. Mit ihrem darin formulierten Wunsch, eine testweise für ein Jahr Fragestunde für Einwohner bei jeder Ratssitzung in die Tagesordnung aufzunehmen, erlitt sie Schiffbruch. Erwärmen konnten sich nur die Grünen dafür. CDU und SPD warfen der WIN damals Populismus vor. Bürger in Nettetal hätten vielfältige Möglichkeiten, Fragen an Rat und Verwaltung zu richten, argumentierten die Christdemokraten. Der damalige Bürgermeister Christian Wagner (CDU) habe die „Nette Runde“ eingerichtet, in der er mit Vertretern der Verwaltung in die Ortsteile gehe, um sich Fragen und Anregungen zu stellen. Auch die Ortsvorsteher seien als Ansprechpartner bekannt und bewährt und auch die Mitglieder des Nettetaler Rates seien bereit, Fragen von Bürgern zu beantworten oder aufzunehmen und Antworten einzuholen.