Beim Frühjahrsempfang der SPD Vorsitzender von Human Plus berichtet über Hilfsaktionen

Besondere Aufmerksamkeit erhielt Anestis Ioannidis, der Vorsitzende der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus. Er berichtete aus der Arbeit des Vereins, der in vielen Krisengebieten unterwegs ist. So wurden gleich zu Beginn des Krieges mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Das gilt auch für die Erdbebengebiete in der Türkei und das vom Krieg seit mehr als einem Jahrzehnt gebeutelte Syrien.