Angebot der Stadtbücherei Nettetal Großes Bilderbuch-Kino für kleine Zuhörer in der Bibliothek

Lesepatin Petra Kirschall-Grefen hat bereits an einem kleinen Tisch Platz genommen. Vor ihr liegen Bücher und Handpuppen in Form von Hunden. Das Thema heißt heute „Lisa will einen Hund“. Während Kirschall-Grefen zu lesen beginnt, erscheint das erste Bild aus dem Buch von Helga Bansch auf der Leinwand. Alle tauchen ein in die Geschichte um Lisa, die sich schon so lange einen Hund wünscht, deren Eltern es aber nicht erlauben. Schließlich kommt sie auf die Idee, durch einen Aushang im Park einen Pflegehund zu suchen.