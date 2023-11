Premiere in Nettetal Ein Vorlese-Marathon im Märchenzelt

„Herzlich willkommen in der Bücherei St. Sebastian Lobberich. Kommt mit in unser Märchenzelt“, begrüßte Maria Gutheim die Viertklässler der Grundschule Am See, die gerade, neugierig um sich blickend, die Bücherei St. Sebastian Lobberich betreten hatten. Im Kinder- und Jugendbuchbereich war mit Organzastoffbahnen und Lichterketten ein heimeliges Märchenzelt wie in „1000 und eine Nacht“ entstanden. Kaum dass sich die Kinder aus den dicken Jacken geschält hatten, verteilte die Mitarbeiterin der Bücherei die Donuts, wie die runden Sitzkissen in der Bücherei genannt werden. „Ich lese euch heute das Märchen ,Der gestiefelte Kater’ vor, und zwar das von Erich Kästner. Wisst ihr, wie ein Märchen beginnt?“, wollte Gutheim von den Viertklässlern wissen. Allgemeines Nicken und die Antwort „Es war einmal“.