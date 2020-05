Naturschutz in Nettetal : Kontakt mit Menschen und Brennnesseln

Nettetal Kartierungen begleiten, die Natur pflegen, Führungen organisieren – das gehört zum Freiwilligen Ökologischen Jahr in der Biologischen Station Krickenbecker Seen. Wer sich dafür interessiert: Das müssen Bewerber wissen.

Nils Erdmann hat es als Herausforderung erlebt, zum ersten Mal eine Schulklasse bei einer Führung zu begleiten. „Flexibel sollte man auf jeden Fall sein“, sagt er. Das gilt auch für die Arbeitszeiten. Meist geht es montags bis freitags um 9 Uhr los. Aber Einsätze an den Abenden und den Wochenenden gehören auch dazu. Dahinter stecken oftmals geführte Wanderungen. „Dafür bekommt man dann aber an einem anderen Tag frei“, sagt Erdmann. Die Führungen, die aufgrund der Corona-Pandemie zunächst bis zum 7. Juni ausgesetzt sind, fehlen beiden Jugendlichen. Andere Menschen an dem Wissen, was man erlernt hat, teilhaben zu lassen und sie in die Natur zu führen, empfinden beide FÖJ’ler als ein Erlebnis.

Zu einem freiwilligen Öko-Jahr gehören neben der Tätigkeit in der gewählten Einrichtung fünf Seminarwochen an verschiedenen Orten in Selbstversorgungshäusern. Die Freiwilligen setzen sich dort mit ökologischen und sozialen Fragen auseinander. Die Begleitung erfolgt über die FÖJ-Zentralstelle des LVR-Landesjugendamtes Rheinland. Im FÖJ erhalten die Teilnehmer ein monatliches Taschengeld von derzeit 300 Euro, eine Verpflegungspauschale und gegebenenfalls einen Mietzuschuss. Die Biologische Station Krickenbecker Seen bietet an, auch vor Ort zu wohnen: Wer von weiter her kommt, kann in einer Art WG wohnen. „Wir haben derzeit eine FÖJ’lerin aus Schleswig-Holstein hier, die hier lebt“, sagt Lorenz. Auch Boente nutzt das Angebot, denn „mit dem Rad brauche ich von daheim gute anderthalb Stunden pro Strecke“, sagt der 19-Jährige. Für ihn sei dieses selbstständige Leben eine weitere gute Vorbereitung auf die Zukunft, meint er.