Handwerksbetrieb in Nettetal : Vor 75 Jahren die Stromversorgung aufgebaut

Nettetal Der Kaldenkirchener Elektrobetrieb Klinkertz wurde nach Kriegsende vor 75 Jahren gegründet. Ende März kann Seniorchef Walter Klinkertz auf 60 Berufsjahre zurückblicken. Seit 2019 führt Jochen Klinkertz in dritter Generation den Betrieb.

Angefangen hat alles nur wenige Tage nach Kriegsende. Josef Klinkertz meldete am 1. Juni 1945 ein Elektroinstallationsgeschäft an der Kehrstraße 35 an und am 14. Juli 1949 legte er die Meisterprüfung ab. „Er war der erste Elektriker in Kaldenkirchen nach dem Krieg und wurde von den amerikanischen Besatzungstruppen beauftragt, die Stromversorgung wiederherzustellen“, erinnert sich Sohn Walter, der den Betrieb 1973 übernahm. Es folgte 1995 der Umzug des Betriebes zur Straße Am Panneschopp und 2008 zurück in den Ortskern an den Königspfad. Dort war bis dahin viele Jahre das Chemische Untersuchungsamt des Kreises Viersen untergebracht.