Lange ein Ärgernis in Nettetal Ende Vollsperrung der Kreisstraße Baerlo in Sicht

Der dritte Bauabschnitt verläuft von der Radwegtrasse am Königsbach bis zur Einmündung Busch, der vierte von der Einmündung Busch bis zum Ortseingang Leuth. Die Umleitung für Radfahrende und Fußgänger erfolgt laut Kreis im Bauabschnitt drei über Am Wittsee (südlich der Trasse), Bruchstraße, May und Dorfstraße, im Bauabschnitt vier über Am Wittsee (nördlich der Trasse), Bruchstraße, May und Dorfstraße.