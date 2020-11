Banken in Nettetal : Volksbank Krefeld bleibt auf Wachstumskurs

Nettetal/Krefeld Bei der Vertreterversammlung der Volksbank Krefeld, die erstmals online erfolgte, präsentierte der Vorstand eine Bilanz mit Wachstum in fast allen Bereichen. Das Gesamtkundenvolumen wuchs im Jahr 2019 um 5,9 Prozent auf einen Höchstwert von 4,5 Milliarden Euro.

Corona fordert einmal mehr seinen Tribut: Erstmalig in der 129-jährigen Geschichte der Volksbank Krefeld eG hat die Vertreterversammlung nicht als Präsenzveranstaltung stattgefunden. Die 179 Vertreter konnten der Versammlung online folgen und über die relevanten Tagesordnungspunkte auch online abstimmen. „Ich hätte Sie selbstverständlich lieber persönlich begrüßt“, so Michael Gehlen, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Krefeld in seinem Grußwort, „nun zwingen mich aber die außergewöhnlichen Umstände, dies online zu tun“. Das Krefelder Geldinstitut ist mit drei Filialen in Nettetal vertreten (Lobberich, Breyell und Hinsbeck).