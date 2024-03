Vogelstimmenwanderung durch den Wald Nettetaler Vögel zwitschern auch im Dialekt

Info

Tradition Seit mehr als 30 Jahren bietet die Biologische Station Krickenbecker Seen Vogelwanderungen an. Die momentane dreiteilige Reihe richtet sich insbesondere an Anfänger, die die Vogelarten in den Biotopen Wald, Wiese und See kennenlernen möchten.

Weitere Exkursionen Die nächsten zwei Führungen über Wiesen und an einen See können am 14. April und 12. Mai besucht werden.