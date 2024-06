Autobahnen A61 und A52 Staus von Venlo bis nach Nettetal - so geht es weiter

Alle, die am Freitag über die A 61 aus den Niederlanden nach Deutschland fahren wollten, mussten geduldig sein. Am Nachmittag staute sich der Verkehr erheblich. Von Venlo, Roermond und Arnheim in Richtung der deutschen Grenze war viel los. In Richtung Nettetal musste man teilweise mehr als 90 Minuten mehr einplanen, berichten Autofahrer am frühen Nachmittag. Woran das lag: an Kontrollen der Bundespolizei.