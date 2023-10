In Viersen aufgefallen Polizei verfolgt betrunkenen Autofahrer durch Nettetal

Über den Sassenfelder Kirchweg fuhr der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sassenfeld. Dort bog er in die Fahrradschnellstraße nach links ab. Der Fahrer, so die Polizei, verlor die Kontrolle. Im Grünstreifen blieb der Wagen stehen. Weiterfahren ging nicht mehr. Die Beamten wiesen den Mann mehrfach an, das Fahrzeug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Nettetaler letztlich nach. Er war stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest war positiv.