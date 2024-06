Vier Routen durch Nettetal Was am 7. Juli beim Raderlebnistag neu ist

In Nettetal eröffnet Bürgermeister Christian Küsters um 10 Uhr am Infozentrum Biologische Station Krickenbecker Seen in Hinsbeck die Veranstaltung. Nach der Online-Registrierung, die ab dem 1. Juli auf der Internetseite von Niederrhein Tourismus möglich ist, geht es auf eine der vier Rundrouten in die Nachbarkommunen des Kreises Viersen und des Kreises Kleve. Wer in einer Gruppe fahren möchte, kann an einer geführten Tour vom Verein Niederrhein teilnehmen. Am Start- und Zielort kann man das Infozentrum und den Aussichtssteg besuchen und Probefahrten mit E-Bikes von van Herk machen.