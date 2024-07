Spur endet in Nettetal-Breyell Betrug: Autokäufer über den Tisch gezogen

Vier angezeigte Betrugsfälle bei einem Autokauf führen nach Nettetal: In allen Fällen hatten die Geschädigten ein Auto zu einem sehr günstigen Preis auf einem Verkaufsportal gesehen und waren mit dem vermeintlichen Verkäufer in Kontakt getreten. Der brachte sie dazu, das Auto ungesehen zu kaufen und einen Betrag zwischen 500 und 1000 Euro als Anzahlung zu überweisen. Abholen sollten die Käufer ihr Auto dann an einer Adresse in Nettetal-Breyell. Dort – nach zum Teil weiter Anreise – angekommen fanden die Käufer weder das Auto noch den vermeintlichen Verkäufer vor.