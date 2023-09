Nettetaler Stadtgespräch Ausgezeichnete Schaager Schützen und spendenfreudige Hinsbecker Ladys

Anja Claus, Leiterin des Stups Kinderzentrums der DRK-Schwesternschaft Krefeld, freute sich über den Besuch der Schwestern Sara Pickers und Cordula Köhnen aus Hinsbeck. Die beiden brachten eine Spende von 1100 Euro für die Kinder- und Jugendhospizarbeit. Der Hintergrund: Die Schwestern hatten Anfang August zum vierten Mal den „Ladies Day“ im Haus Milbeck in Hinsbeck veranstaltet – unter dem Motto „Alles, was das Frauenherz höherschlagen lässt“. Die Ausstellerinnen präsentierten künstlerische Handarbeiten, Gewürze, Öle und Marmeladen, Mode, Schmuck oder Körperpflege- und Kosmetikprodukte. Auch ein Haarstyling oder eine Fußmassage waren möglich. Traditionell organisieren die Schwestern eine Benefiz-Tombola für einen guten Zweck, die die Ausstellerinnen und örtliche Unternehmen mit Preisen bestücken. „Wir waren sehr froh, dass wir sehr schöne Preise hatten und die Besucherinnen den Losverkauf gut angenommen haben“, so Pickers und Köhnen. Der Erlös von 1000 Euro wurde von ihnen auf 1100 Euro aufgestockt und als Spende überbracht.