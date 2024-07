Bauprogramm in Nettetal Nach den Ferien macht die Gesamtschule ihren Strom selbst

Kosten für die Sanierung des Dachs mit allem Drum und Dran: rund 380.000 Euro; addiert man die 353.400 Euro, die noch in den Umbau des Lehrerzimmers investiert werden, mausert sich die Schule in Breyell zum zweitteuersten der Bauprojekte, die Nettetal während der Sommerferien in Schulen und Kitas umsetzen lässt. Nur im Werner-Jaeger-Gymnasium wird in der unterrichtsfreien Zeit mit knapp über 1,3 Millionen Euro noch etwas mehr Geld „verbaut“. Die weiteren rund 220.000 Euro, die in Arbeiten an vier Grundschulen gesteckt werden, fallen im Vergleich dazu kaum ins Gewicht.