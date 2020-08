Kollision beim Wenden : Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Nettetal Beim Wenden auf der Dornbuscher Straße kam es am Montag zum Zusammenstoß zweier Pkw. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Zwei Verletzte forderte der Zusammenstoß von zwei Pkw am Montag um 14.30 Uhr auf der Dornbuscher Straße (L 388). Eine 30-jährige Autofahrerin aus Mönchengladbach war auf der Dornbuscher Straße in Richtung Lobberich unterwegs. In der Bushaltebucht „Bocholt“ hielt sie nach Angaben der Polizei ihr Auto an, um anschließend zu wenden und wieder zurück in Richtung Süchteln zu fahren.